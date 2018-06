Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita amichevole Italia – Olanda.

Su Rai 2 andrà in onda il film Trespass – Sequestrati. Quattro criminali entrano nell’abitazione di Kyle e Sarah per cercare di prendere tutto il denaro in contanti che trovano e fuggire subito via. Ma le cose non vanno come previsto…

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda programma Report. Oggi si parla dei cosiddetti paradisi fiscali e di come le aziende di consulenza spieghino alle aziende come muoversi in questi paradisi.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 4 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda il film Banana Joe. Bud Spencer interpreta il responsabile di una società fornitrice di banane che vende in una località dell’America Latina. Dovrà fare i conti con un aspirante monopolista.

Su Canale 5 vedremo l’ultima puntata del reality condotto da Barbara D’Urso Grande Fratello 2018. Su Italia 1 andrà in onda il film Scontro tra titani. Perseo, per impedire ad Ade di sostituire Zeus nella reggenza, si mette alla guida di un esercito di guerrieri. Stasera La7 trasmetterà il film Assassinio sul treno.