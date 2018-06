Il Segreto torna oggi, lunedì 4 giugno 2018, per un’altra settimana da trascorrere insieme. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda questa settimana rivelano che Adela e Carmelo annunciano finalmente le loro nozze. Tutte le incomprensioni tra di loro sono state chiarite, e per i due si prospetta finalmente un sereno periodo di coppia, anche se a volte riaffiora nella mente della donna il ricordo del momento in cui Carmelo le ha confidato di aver ucciso suo marito.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda questa settimana rivelano che Saul scopre che il fratello Prudencio frequenta la casa di Julieta. I due hanno un’accesa discussione in cui Saul intima al fratello di non frequentare la ragazza, la Prudencio non dà nessun peso alle sue parole.

Le anticipazioni de Il Segreto: a Puente Viejo arriva Venancia.

Tra Candela e Severo è crisi nera; il Santacruz è realmente preoccupato, ma per fortuna i due si riappacificano e sono pronti a fronteggiare insieme Francisca che, uscita dalla clinica, scopre quanto accaduto in sua assenza e vuole vendicarsi. Tornata a casa, la matrona mette al corrente tutti del piano di Severo e Carmelo, e Raimundo e Saul si infuriano. Il ragazzo arriva ad aggredire Carmelo, ma l’intervento di Raimundo fa sì che si eviti il peggio.

A Puente Viejo giunge Venancia, la madre del primo marito di Candela. La donna chiede perdono alla nuora per tutto il male che le ha fatto e le spiega che le manca poco da vivere e vuole farlo con l’anima in pace. Candela, però, non si fida delle parole dell’ex suocera e le rinfaccia tutto ciò che ha dovuto subire quando era sposata con il figlio.