Ieri si è conclusa la fortunata trasmissione di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia. Ultimo appuntamento con la classifica della settimana dell’astrologo Paolo Fox. Vi facciamo un breve riepilogo delle previsioni dei segni zodiacali valide dal 3 al 10 giugno 2018.

Oroscopo Paolo Fox: il riepilogo della classifica della settimana dal 3 al 10 giugno 2018 a Mezzogiorno in Famiglia!

Rivediamo insieme la nuova classifica dei segni zodiacali valida dal 3 al 10 giugno 2018. Dodicesimo posto per il Sagittario, undicesimo per il Toro, decimo per l’Ariete, nono per la Vergine, ottavo per il Leone, settimo per il Cancro.

Al sesto posto troviamo la Bilancia, al quinto troviamo l’Acquario, al quarto c’è il Capricorno. Al terzo posto troviamo il segno zodiacale dei Gemelli, al secondo posto c’è lo Scorpione, ed in testa alla classifica al primo posto c’è il segno dei Pesci. Qui puoi trovare tutte le news sull’oroscopo, le previsioni dei segni zodiacali e la classifica della settimana di Paolo Fox.