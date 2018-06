Social in rivolta per l’eliminazione di Emma Muscat durante la semifinale di Amici 2018 Ed. 17, il talent show condotto da Maria De Filippi. La concorrente maltese ha perso la sfida con Einar Ortiz che ha raggiunto in finale Irama (pseudonimo di Filippo Maria Fanti), Carmen Ferreri e Lauren Celentano.

Amici 2018 Ed. 17. Percentuali schiaccianti, un disco non ancora registrato e un’espressione infelice: si grida al complotto!

A inizio serata, Emma era davanti a Einar al televoto ma aveva l’espressione di chi sapeva esattamente come sarebbe terminata la serata. E infatti a fine programma ha perso con una percentuale schiacciante: l’ex operaio ha raccolto il 70% delle preferenze lasciando alla Muscat appena il 30%.

Questi numeri, uniti al regolamento che cambiava a seconda dei ragazzi coinvolti e alla particolarità che Emma fosse l’unica dei finalisti a non aver ancora registrato un disco (ha una proposta di contratto dalla Warner), sono bastati al web per gridare al complotto.

Tantissimi i commenti su Twitter: “Hanno buttato fuori anni di studio e di perfezionamento, presenza scenica, voce, emozione, riservatezza… stanca di vivere in un mondo dove domina la teatralità e le lacrime”; “Emma ha sempre vinto al televoto e oggi magicamente perde… ci credo l’anno prossimo”;

“Era l’unica senza l’album pronto. Risultato? Niente finale. Fuori un grande talento. Ormai Amici è diventato questo…”; “Emma eliminata al televoto, ma scherziamo? E’ sempre stata superiore a tutti e ora volete farmi credere che è tutto il contrario? Non ho parole per dire quanto in basso sta cadendo questo programma”;

“Emma usata fino allo sfinimento per la rivalità con Carmen… come l’anno scorso Michele con Riki. Come un dejavu che si ripete”. E ancora: “Viene eliminata una cantante compositrice e autrice e dentro c’è chi stona, chi ha già vinto qualcosa e chi guadagna punti con il vittimismo?”. Ci si mette pure l’ex allievo Luca Vismara: “Emma, eccome se te la meritavi la finale, ma che p***e”.

Da Twitter a Facebook le opinioni restano le stesse. “Scandaloso!!!! Emma è stata definita da Elisa ed Ermal Meta la voce più bella del panorama europeo eppure se ne va a casa!! Assurdo!!! E già ma lei non aveva una storia straziante alle spalle e se ce l’avesse anche avuta non la sbatteva ai 4 venti perché lei punta solo sulla sua voce e bravura!!! Che schifo”In tanti promettono di boicottare la finale di lunedì 11 giugno convinti che Irama sarà il vincitore annunciato.

Anche Geppi Cucciari la tocca piano: “Ho imparato tante cose. A prescindere dal televoto, qua vale il talento e Emma ne ha da vendere. Non è un’eliminazione, ma un impeachment e verrà ritirato”. Per fortuna c’è chi ricorda alcuni precedenti famosi: la ballerina Elena d’Amario e la cantante Annalisa. Eliminate nelle rispettive edizioni e oggi ai vertici del mondo dello spettacolo.