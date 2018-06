La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone potrebbe essere giunta alla fine, secondo quanto riportato da Tgcom24, i due stanno attraversando una profonda crisi e non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. Il sospetto è nato dal fatto che su rispettivi profili social non appaiono foto di coppia.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è finita?

Il pilota MotoGp e la showgirl argentina starebbero chiudendo una bella storia d’amore e starebbero anche iniziando a fare vita da single. Come riportato su tgcom24:”Lei, Belen, balla con le amiche e la madre in un ristorante, lui Andrea Iannone, la stessa sera si intrattiene in un locale milanese all’aperto. I due non si vedono insieme da un po’ di tempo e al concerto di Fedez e J-Ax la Rodriguez si è scatenata senza il pilota.”

Un altro indizio, al Gran Premio del Mugello, Belen Rodriguez non c’era per sostenere Andrea come è capitato molte volte, eppure erano in Italia, e ad essere lì ci voleva davvero poco. In una storia su Instagram, un amico di Andrea ha ironizzato: “Voglio abbracciarti di più fratello, perché ho bisogno di darti più affetto”. E Iannone ha risposto: “Pensi che io abbia bisogno di più affetto?“. Una dichiarazione, che fa pensare che qualcosa sta turbando il pilota. Si tratta di una crisi momentanea oppure si sono lasciati definitivamente?