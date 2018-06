Caterina Balivo torna oggi, martedì 5 giugno 2018, con una nuova puntata di Detto Fatto. Oggi la simpatica trasmissione di Rai 2 propone tante interessanti rubriche ricche di idee da poter realizzare anche a casa. Per la puntata odierna Caterina Balivo ha optato per un grazioso look casual con jeans e camicetta sui toni del bianco e del giallo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 5 giugno 2018: cultura giapponese, i consigli di Mirna Casadei e le regole di bon ton di Elda Lanza.

In occasione della mostra “Hiroshige” alle Scuderie del Quirinale, la curatrice Rossella Menegazzo e la maestra di vestizione del kimono Mamiko Ikeda, parlano a Detto Fatto della cultura giapponese. Protagonista è il kimono, e Mamiko ci spiega che, per indossarlo, ci vuole un tempo variabile dai 15 ai 45 minuti. Ci mostra, poi, come fare i saluti formali da seduta e da alzata.

Nello studio di Detto Fatto torna oggi Elda Lanza, la regina delle buone maniere, che oggi ci spiega le regole del bon ton che dobbiamo usare quando andiamo a mare. Anzitutto dobbiamo ricordarci che la spiaggia è un luogo pubblico, quindi ci vuole rispetto, sia per sé stessi che per gli altri. La prima cosa da evitare sono i rumori molesti, la urla (che servono solo per chiamare aiuto) e gli schiamazzi.

A Detto Fatto l'esperta di home staging Mirna Casadei ci mostra come allestire un terrazzo anonimo per renderlo uno splendido angolo dove protagonisti sono i limoni. Mirna utilizza due piante di limone con grandi vasi in ceramica, due poltroncine, un tavolino e diversi accessori. Il costo non è bassissimo: 440 euro, a si può risparmiare comprando, ad esempio, dei vasi in terracotta.