Dopo appena 49 giorni si chiude la Porta Rossa della edizione più discussa (ma più corta) del Grande Fratello. A tirare la maniglia per ultimi il vincitore del Grande Fratello 2018 Ed. 15 Alberto Mezzetti e la seconda classificata Alessia Prete, ovvero i volti più puliti di questa stagione, il cui trionfo è deterrente alle polemiche sul bullismo che hanno segnato il reality di Canale 5.

Il racconto della finale del Grande Fratello 2018 Ed. 15!

Nella sigla della finale esce di scena quest’anno il tradizionale omaggio allo staff (ringraziato successivamente con un discorso della conduttrice) e entra Barbara in versione Barbie Hawaii/ sposa, quest’ultima parodia addirittura di Meghan Markle. E come in ogni royal wedding che si rispetti arriva il bacio, stampato sulle labbra di Cristiano Maglioglio, che veste prima i panni della Regina Elisabetta, poi quelli di “Ghen” Harry. Rientrata in studio, la conduttrice improvvisa uno “strip” smettendo l’abito da sposa: sotto c’è un vestito lungo attillato che forgia la sua perfetta silhouette da sirena. “Lato b” e “lato a” da ventenni.

Barbara poi punzecchia più volte il regista Pollacci. La macchina, effettivamente, in qualche occasione inciampa: sulla falsa partenza di inizio puntata, ad esempio, e su “input errati” degli autori. Ma con Barbara è tutto sotto controllo: “E’ una finale pazzesca ma io vado avanti anche se le cose non ci sono, me le costruisco”.“

La D’Urso nel mezzo della puntata interviene sulle polemiche sollevate intorno al ministro Fontana, che giorni fa ha detto che le famiglie arcobaleno “per legge non esistono”. E non fa sconti: “La famiglia è quel posto in cui c’è amore. Caro ministro, la famiglia è qualunque tipo di amore”. A darle l’assist il bacio tra Veronica Satti e la fidanzata.

Poco prima anche Malgioglio aveva provato a pronunciarsi sul tema: “Abbiamo letto sui giornali una dichiarazione orribile e noi invece siamo favorevoli e amiamo tutti i tipi di amore. Grazie per aver portato avanti l’omosessualità”, ma la conduttrice lo aveva bloccato, forse per evitare lo spoiler del suo discorso.

Barbara ha anche provocato parecchio Alberto: “Se ti tagli i capelli vinci una cena con me”. Lui, innamorato della sua lunga chioma ma anche e soprattutto della conduttrice, accetta. Così, munita di forbici, Barbarella arriva in casa, si improvvisa sexy parrucchiera, ma lo grazia: taglia solo una ciocca. “Dove mi porti quindi? A mangiare carne o pesce?” chiede, lui, playboy consumato, ha la risposta pronta: “Tutti e due”.

Il lieto fine: Bobby “Solo… gli stupidi non cambiano mai idea”!

Un messaggio scuote la diretta. E’ quello di Bobby Solo, che scrivendo un sms al capoprogetto Mediaset, si complimenta con la figlia “rifiutata” Veronica Satti e si dice disponibile a incontrarla di nuovo dopo 15 anni di lontananza. Solo qualche settimana fa diceva: “Parlare di questo ricongiungimento oggi mi sembra ridicolo. Mia figlia non mi ha mai cercato negli ultimi 15 anni se non attraverso avvocati o carabinieri”. Tutto è bene quel che finisce bene.

La onorevole Stefania Pezzopane, fidanzata del concorrente Simone Coccia Colaiuta, già stata ospite in questa edizione, torna per la seconda volta in trasmissione, ma stavolta per “venire a riprendersi” il compagno. Poi, dopo il successo dell’altra puntata, “bissa” la sua arringa d’amore: “Non ci si può vergognare di amare, ci si deve vergognare di odiare. E’ l’odio che è una vergogna. Io non mi sono mai vergognata di amare Simone e combatto ogni giorno per lui e per dimostrare qualcosa che, in realtà, non avrebbe bisogno di essere dimostrato. L’amore vince sempre e comunque”.

Filippo Contri, eliminato nella scorsa puntata, torna nella Casa con tanto di flute di champagne per fare una romantica sorpresa a Lucia Orlando, commessa romana con cui ha avuto un flirt. Poi le mostra il tatuaggio con scritto “Lucia” che ha fatto appena uscito dal gioco. Lei non la prende benissimo. “Ma sei cretino? – esclama – E’ per mamma vero?”, “No, non è mamma”.

“Capirete chi ha vinto quando sentirete il battito del suo cuore accelerato”, dice Barbara avvicinando uno stetoscopio al petto dei due finalisti Alessia e Alberto. E, con uno colpo da maestra, proclama il trionfo di Alberto e contemporaneamente infila nel programma la promozione della “Dottoressa Giò“, che dovrebbe tornare prossimamente e per cui – stando ad alcuni indizi social – avrebbe già cominciato le riprese. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.