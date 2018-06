Il Grande Fratello 2018 Ed.17 vede la vittoria di Alberto Mezzetti. Il concorrente che è riuscito a conquistare il favore del pubblico a casa ha fatto un percorso, a suo dire, bellissimo e molto intenso. Barbara D’Urso ha trovato un modo molto particolare per proclamare il vincitore: ascoltare il loro battito, quello più accelerato sarebbe stato il trionfatore di questa edizione.

“È stata un’avventura molto forte per tutti i ragazzi e anche per me, oltre che fisicamente proprio di pancia, di sentimento e di cuore. Voi sapete che quando saluto dico “col cuore”, perché dico così? Perché il cuore è la parte più importante del nostro corpo perché rivela i sentimenti. E io questa sera ho deciso di ascoltare i vostri cuori con uno stetoscopio.” Il battito più forte alla fine è proprio quello del Tarzan di Viterbo che conquista questa edizione.

Il trionfo di Alberto entusiasma il web. Il podio è completato da Alessia e Matteo.

Il podio è composto da Alessia Prete, Matteo Gentili e Alberto Mezzetti. Sono stati infatti eliminati dopo Veronica Satti anche Simone Coccia Colaiuta e Lucia Orlandi. I due hanno affrontato al televoto proprio la coppietta Matteo Gentili e Alessia Prete che sembravano destinati a giocarsi la vittoria finale. Come in effetti è stato ma a trionfare è stato Alberto.

L’umiltà di Alberto Mezzetti ha conquistato tutti, anche il popolo della rete. Dopo la proclamazione ufficiale della sua vittoria, il web si è movimentato per esprimere la propria soddisfazione sui social network. Da Facebook a Twitter, passando per i vari canali dedicati: i fan hanno apprezzato la sincerità del Tarzan di Viterbo.

Tanti messaggi di apprezzamento per il vincitore del Grande Fratello 2018 Ed.17, osannato soprattutto dal pubblico femminile. “Felice per la sua vittoria – scrive un utente – Alberto si è rivelato una persona sensibile, davvero bravo”. Anche gli altri concorrenti hanno fatto il pieno di consensi, come Veronica Satti che finalmente potrà riabbracciare papà Bobby Solo. Era l’epilogo desiderato dalla maggior parte dei telespettatori.