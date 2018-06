Luigi Mario Favoloso è stato squalificato, lo scorso 15 maggio, durante la quinta puntata in diretta del Grande Fratello 2018 Ed. 15, dopo aver scritto una frase offensiva sulle donne su di una maglietta bianca. Sicuramente, è stato uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del reality condotta da Barbara D’Urso. Luigi Favoloso, a tre settimane dalla sua eliminazione, è ritornato sull’argomento che gli è costato la squalifica rivelando dei retroscena.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Luigi Favoloso ha rivelato dei retroscena sulla sua squalifica.

Luigi Favoloso, nel corso di un’intervista rilasciata ad Emanuela Gentilini a Ultime dalla Casa ha ammesso di aver fatto una cosa sbagliata aver indossato la maglietta e pienamente convinto di essersi meritato la squalifica che ha accettato nel migliore dei modi.

L’ex concorrente ha poi confessato: “Il mio è stato quasi come un ricatto alla produzione“ che gli avevano negato un pacchetto di sigarette. Luigi Favoloso, infatti, ha continuato affermando che, avrebbe minacciato di mostrare la maglietta anche il mattino dopo, quando le telecamere si sarebbero riaccese.

"Avevo detto che se non mi avessero dato le sigarette, mi sarei svegliato con quella maglietta alle 10 del mattino". Consapevole del suo sbaglio, Luigi Favoloso ha chiesto scusa alla produzione e alla conduttrice. Durante la puntata, Barbara D'urso aveva svelato ciò che era accaduto, dichiarando, che pur essendo consapevole del pentimento di Favoloso era comunque troppo tardi, in quanto il concorrente era stato già richiamato due volte per altri accadimenti all'interno della casa ed essendo questo il più grave era "condannato" alla squalifica dal gioco.