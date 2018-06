Temptation Island 2018, il reality delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi, tornerà su Canale 5 per gli inizi di luglio. Secondo le anticipazioni, il reality sarà registrato intorno alla metà di giugno. Chi saranno le coppie in gara e i tentatori di questa edizione?

Temptation Island 2018: chi delle coppie di Uomini e Donne farà parte del cast?

Molto probabilmente anche quest’anno, le coppie in gara saranno ex concorrenti di “Uomini e Donne”. Al momento pare che ci sarebbero delle trattative in corso per Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Nilufar Addati e Giordano Mazzocca, Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nicolò Brigante e Virginia Stablum, hanno accettato di far parte del cast per mettere alla prova il loro amore tra gelosie, riconciliazioni, fiamme e falò. La location di questa edizione 2018 sarà nuovamente il resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, nella provincia di Cagliari.

A mettersi in gioco saranno sei coppie, che trascorreranno quattro settimane separate e a contatto con 12 ragazze e 12 ragazzi single. Sarà un viaggio all’interno del loro rapporto e avranno la possibilità di verificare sul campo cosa realmente li unisce. Nel corso dell’ultimo Falò, tutti e dodici i componenti delle coppie dovranno avere la risposta giusta alla domanda cruciale: Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?

Fra i tentatori ci potrebbe essere Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi de L’Isola dei Famosi e indiscrizioni vociferano che ci sarebbero delle trattative in corso per Lorenzo Riccardi, rifiutato da Sara Affi Fella a Uomini e Donne.