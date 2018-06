Lunedì 11 giugno andrà in onda su Canale 5 la puntata finale del serale di Amici 2018 ed.17, condotta da Maria De Filippi. A contendersi la vittoria finale saranno Irama, Lauren, Carmen e Einar. Ad abbandonare il talent ad un passo dal traguardo è stata Emma. Chi vincerà la diciasettesima edizione del talent?

Amici 2018 Ed. 17: chi vincerà la finale del serale lunedì 11 giugno 2018?

I tre cantanti, Irama, Carmen e Einar, hanno ricevuto un contratto discografico mentre la ballerina Lauren, vincitrice del circuito danza di Amici 2018 Ed. 17, ha ricevuto la proposta di diventare la prossima ballerina del cast dei professionisti.

Intanto, sul web è scoppiata la polemica in merito al fatto che è stata un’edizione dai meccanismi “complessi” e “diversi di settimana in settimana”. Polemiche sui social dopo l’eliminazione di Emma Muscat dal talent durante la puntata semifinale.

Emma dopo la diretta di domenica ha dichiarato: “Io onestamente sono felice. Ovviamente come tutti volevo arrivare in finale, mi sento come se avessi perso una battaglia con me stessa. Sono felice che sono arrivata fino a qui, con tutto il mio percorso.”.

E ha aggiunto: “Voglio mandare un in bocca al lupo a tutti, a Einar, Irama, Carmen e Lauren perché meritano tanto. Le mie emozioni in questo momento? Sono triste, felice, orgogliosa, eccitazione e speranza. La mia speranza è che posso continuare la mia carriera con la musica fuori da qui. Spero che questo è solo l’inizio.”

Al momento non sono stati ancora rivelati le assegnazioni dei brani e delle coreografie che vedremo durante la serata finale. Chi vincerà la diciasettesima edizione del talent tra Einar, Irama, Carmen e Lauren? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.