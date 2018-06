Nel carcere di Fuorni, a Salerno, una donna ha cercato di portare dell’hashish al figlio detenuto durante un colloquio, ma è stata scoperta e arrestata. Nel corso di alcune indagini, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia hanno scoperto che la donna avrebbe portato la droga al figlio.

Così, quando la donna si è presentata a sostenere il colloquio con il figlio è stata fermata dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia ed è stata perquisita.

Durante la perquisizione sono stati trovati circa 50 grammi di hashish, così la donna è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio, ed è stata portata in una casa famiglia.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi: nuove aggressioni ai danni degli agenti di polizia al Marassi.

Nuovi e ripetuti episodi di violenza si sono verificati nel carcere di Marassi di Genova, dove degli agenti di polizia penitenziaria sono stati brutalmente aggrediti da diversi detenuti di origine marocchina. Un detenuto ha avuto un richiamo e, infastidito per ciò, ha aggredito un agente, mordendogli una mano. L’agente è stato immediatamente portato in ospedale e sottoposto a terapia anti infettiva. Il Marassi è stato teatro anche di un altro episodio di violenza. Gli agenti di polizia penitenziaria hanno perquisito la cella di sei detenuti marocchini, e questi si sono rivoltati contro un agente, aggredendolo con il piede di un tavolo. L’agente è stato immediatamente trasportato in ospedale.

A commentare i gravi episodi di violenza è il segretario regionale del SAPPE Michele Lorenzo: "È impossibile continuare ad operare a sostegno della sicurezza in un istituto dove, siamo certi, sono saltate le regole, dove i detenuti hanno la strana convinzione che tutto è loro consentito. Questo è il risultato di una gestione blanda e permissiva voluta dall'attuale Direzione. L'analisi degli eventi critici e le rimostranze del personale devono indurre la nostra Amministrazione ad interessarsi del problema Marassi".