Detto Fatto torna oggi, mercoledì 6 giugno 2018, per un’altra puntata ricca di tutorial interessanti. Per la puntata odierna Caterina Balivo ha scelto un graziosissimo look con un abito fantasia che scende morbido lungo il corpo. Scopriamo, ora, quali sono i tutorial proposti oggi, 6 giugno 2018.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 6 giugno 2018: cucina, moda, matrimonio ed i consigli di Titti e Flavia.

Nella puntata di mercoledì 6 giugno si parla di dolci americani con l’esperto Francesco Saccomandi che propone la sua versione del cono gelato: cupcakes ricoperti da un gustoso frosting. Tornerà la regina del bon ton Olivia Ghezzi, con una nuova missione: trasformare anche la donna più informale in una signora elegante e di classe.

Ospite a Detto Fatto Sanda Pandža, la wedding planner di Tom Cruise e Katie Holmes, che svelerà quali sono gli ingredienti per rendere speciale il tavolo degli sposi, ed inoltre ci rivela che la sposa entra in chiesa alla sinistra dell’accompagnatore ed esce alla destra dello sposo, in quanto donna sposata.

Le paladine dell’economia domestica Titty e Flavia mostreranno alcune tecniche per una veloce eliminazione di macchie improvvise quali macchie di fragole o di pesto. Lo chef stellato Stefano Ciotti preparerà una ricetta perfetta per un aperitivo o uno spuntino in spiaggia: una torta salata a base di porri, zucchine, fiori di zucca e pomodoro fresco, con un tocco speciale dato dalle acciughe sottolio. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.