Per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi questo non è sicuramente un momento facile, la malattia del figlio e la battaglia per sconfiggerlo li sta impegnando con tutte le loro forze. Lo scorso dicembre, la showgirl ha deciso di condividere col pubblico quello che stava accadendo alla sua famiglia. Migliaia sono stati i messaggi di sostegno e di supporto, ma tanti sono stati anche coloro che hanno iniziato a criticare Elena Santarelli.

Elena Santarelli al mare con la figlia Greta sorride. Il web l’attacca. Lei risponde!

La modella non si è mai tirata indietro dal rispondere agli attacchi, non si è mai tirata indietro dal difendere con le unghie il figlio. E in questi giorni, purtroppo, è successo di nuovo, le è capitato ancora di essere criticata.

La Santarelli è stata presa di mira dagli utenti in rete perché lei e il marito Bernardo si sono concessi il week end del loro anniversario di nozze al mare con la figlia Greta. “Questa giornata è tutta per te” ha cinguettato la showgirl riferendosi alla figlia di quasi tre anni Greta. Un messaggio di amore, un week end di amore, tutto per la sua bimba che, nonostante la malattia del fratellino Giacomo, ha tutti i diritti di divertirsi e di sorridere.

Ma questo non tutti lo hanno capito e così hanno attaccato la Santarelli accusandola di non essere una buona madre perché “vai al mare mentre tuo figlio è in ospedale”. Ovviamente, a queste offese gratuite la showgirl non ci sta e, tramite una storia di Instagram, ha zittito tutte le malelingue: “E quinidi? Perché ridevo con mia figlia al mare sono una mamma brutta, cattiva e senza cuore? Messaggio per pochi sfigati, pochi ma sfigati. Mi dispiace che il mio sorriso vi infastidisca”.