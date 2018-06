Lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso. Durante la serata, Alberto Mezzetti ha atteso il verdetto finale accanto ad Alessia Prete. Per annunciare il vincitore Barbara D’Urso ha scelto di utilizzare lo stetoscopio, come quando recitava ne La dottoressa Giò. Ad aggiudicarsi il montepremio di cento mila euro è stato Alberto Mezzetti.

Matteo Gentili e Alessia Prete prima notte insieme dopo il reality?

Dopo i festeggiamenti per la fine del reality Matteo Gentili e Alessia Preti avrebbero passato la prima notte insieme e una giornata per le vie di Roma. Un messaggio pubblicato sui social lascia intuire che i ragazzi abbiano trascorso la notte insieme.

La testimonianza, sarebbe arrivata da una divertentissima Instagram Stories pubblicata da Alessia Prete, in cui in un video manda un audio dove si sente il “russare” di Matteo Gentili accompagnato dalla frase: “Mi spiace ma dovevo fartelo. Russi più che al GF”.

Matteo non credeva di poter trovare qualcuno che in così poco tempo che potesse fargli dimenticare la sua storia precedente, vissuta con Paola Di Benedetto, ma sta di fatto che Alessia è stata capace di portarlo a cancellare tutto il suo passato.