Torna oggi, puntuale alle ore 15.30 su Canale 5, un nuovo appuntamento con la soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della trama odierna. A Puente Viejo torna Venancia, madre dell’ex marito di Candela, Ricardo Arias. La donna andrà nella pasticceria per chiedere il perdono dell’ex nuora, e le spiega che le rimane poco da vivere. Candela, però, non riesce a dimenticare le violenze ed i soprusi subiti, e fatica a concederle il perdono.

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi rivelano che Dolores non reagisce per niente bene al divorzio voluto da Pedro, ed inizia a vestirsi di nero in segno di lutto. Gracia è molto preoccupata, e chiede aiuto a Don Anselmo e a Don Berengario.

La gioia di Adela: le anticipazioni de Il Segreto del 6 giugno 2018.

Candela e Severo, intanto, riescono a chiarirsi ed a riappacificarsi dopo un lungo periodo di incomprensioni. I due, così, sono pronti ad affrontare insieme le ire di Donna Francisca, che intanto ha scoperto il piano formulato da Severo e da Carmelo mentre lei era in clinica.

Anche Saul viene messo al corrente del piano tramato contro Donna Francisca, e corre da Carmelo. I due hanno un’accesa discussione, e solo l’intervento di Raimundo permetterà di non arrivare al peggio.

Adela, intanto, ha il cuore colmo di gioia: non solo finalmente si è chiarita con Carmelo ed ha accettato la proposta di matrimonio, ma ha ricevuto il consenso del figlio Ulpiano per le nozze.