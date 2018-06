Jennifer Lawrence ha subito molte trasformazioni in fatto di capelli negli ultimi anni, alcune necessarie per ruoli interpretati e alcune solo per la vita di tutti i giorni. Da un po ‘di tempo stava optando per tagli più lunghi, che sono versatili (come lei) grazie agli innumerevoli stili che le lunghe chiome offrono.

Ora, però, grazie al salone Nina Zero One di Riawna Capri, sembra che tutto sia appena cambiato, e Lawrence ha trasformato il suo look ancora una volta.

Un long bob appena sopra le spalle, pari. La scelta di Jennifer Lawrence spopola!

Agli Oscar 2018 l’avevamo vista con capelli mediamente lunghi – ben sotto la spalla – morbidamente acconciati in vaporose beach waves. Oggi Jennifer Lawrence, attrice piuttosto camaleontica in fatto di capelli – sul set come nella vita – torna da noi con un nuovo bob, un long bob, tagliato appena sopra le spalle. Un taglio apparentemente pari, forse con minima scalatura e forse leggermente più lungo solo sul davanti.

L’opera è di Riawna Capri – haistylist delle celeb e co-proprietaria del Salone Nine Zero One di Melrose Place – che ieri ha postato su Instagram una foto di Jennifer accompagnata da questa didascalia «This babe is back to short» incassando a oggi ben 10,873 like.

La Lawrence aveva già sfoggiato il suo nuovo taglio al BAM Gala (Brooklyn Academy of Music) di New York mercoledì scorso. In quella occasione il suo long bob, portato sempre con la riga in mezzo, era stato lavorato a onde morbide, ampie e moderne.