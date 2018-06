Dal giorno alla sera. Al mare o in città. Questa estate 2018 non si potrà proprio fare a meno di indossare un paio di shorts, tante infatti sono le proposte che hanno sfilato sulle passerelle delle collezioni primavera-estate 18 e che confermano il ritorno del calzoncino come vero e proprio trend della stagione calda.

A ognuna il suo shorts: mai come quest’anno le gambe avranno alternative per liberarsi dai tessuti!

Saint Laurent, Dior, Chloè e poi Isabel Marant e Louis Vuitton li hanno presentati in tanti tessuti, colori e silhouette. Da ufficio in versione bermuda, da indossare con giacca abbinata da Miu Miu o in versione ciclista da Dolce & Gabbana.

Puffy e super sexy (anche per la sera) da Saint Laurent: da portare con lunghe camicie trasparenti e alti tacchi piumati. Girly quelli di Isabel Marant da strizzare in vita con cinture maschili e da indossare con infradito flat. In pelle e tweed quelli firmati Chanel e infine da vera atleta quelli di Louis Vuitton abbinati a marsine dorate in pieno stile Versailles 2.0 o quelli logati di Off-White da indossare con una candida giacca couture e scarpe dal tacco vertiginoso.