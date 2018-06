Sara Affi Fella ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Luigi Mastroianni. Sabato scorso, Luigi ha inaugurato il suo locale che si trova a Scordia, in provincia di Catania. Alla serata erano presenti i suoi amici Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, mentre era assente la fidanzata Sara. Come mai era assente?

Come mai Sara era assente all’inaugurazione del locale del fidanzato?

L’assenza di Sara Affi Fella ad un evento così importante per il neo fidanzato Luigi Mastroianni, ha fatto circolare la voce che la loro relazione è già in crisi. La verità è che Sara Affi Fella ha dovuto rinunciare a prendere parte al primo evento mondano in qualità di fidanzata ufficiale di Luigi a causa del fatto che suo nonno non sta bene.

Dunque, Sara ha preferito rimanere vicina alla propria famiglia fino a che il nonno starà meglio e non se l’ha sentita di lasciare i suoi cari per andare a divertirsi in Sicilia. Nonostante la distanza, Sara e Luigi continuano a frequentarsi e la loro relazione prosegue. Dopo la loro scelta, i due ragazzi non hanno rilasciato nessuna intervista. Sicuramente nei prossimi giorni avverrà attraverso “Uomini e Donne Magazine“, la nuova rivista del dating show di Maria De Filippi.