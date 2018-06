Le estrazioni del Lotto di oggi, giovedì 7 giugno 2018, il concorso n. 68 del 2018 che ci sarà come di consueto alle ore 20. Intanto nell’attesa è caccia al massimo ritardatario, con 2 centenari in corsa. Il numero 60 sulla ruota di Milano assente da 124 estrazioni, poi abbiamo il numero 82 sulla ruota di Firenze assente da 121 estrazioni.

Mentre tra i numeri più frequenti, delle ultime 540 estrazioni comandano il numero 20 su Palermo con 52 estrazioni e il 35 sulla ruota di Firenze con 49 estrazioni. Poi abbiamo il numero 19 sulla ruota di Napoli con 48 estrazioni e il 5 sulla ruota di Bari con 47 estrazioni. Troviamo il numero 74 sulla ruota di Bari, il 30 sulla ruota di Napoli, il numero 28 sulla ruota di Firenze e i numeri 51 e 76 sulla ruota di Torino con 46 estrazioni.

Seguono i numeri 1 e 45 sulla ruota di Napoli, il numero 6 su Cagliari, il 62 su Milano e i numeri 51 e 54 sulla ruota di Torino con 44 estrazioni. Il numero 82 sulla ruota di Napoli e il 13 su Firenze e il numero 73 su Cagliari con 43 estrazioni. Sono arrivati invece a 42 estrazioni frequenti numero 40 su Milano, il 44 su Cagliari, il numero 26 sulla ruota di Torino e il 56 su Firenze.

Estrazioni Superenalotto di oggi: tutti i numeri estratti di oggi, giovedì 7 giugno 2018. Tutti i numeri frequenti e numeri ritardatari.

Dopo le ore 20 di oggi, giovedì 7 giugno 2018, come di consueto ci sarà una nuova estrazione la numero 68/2018 del SuperEnalotto che ci sarà come di consueto alle ore 20. Per il super fortunato che riuscirà a centrare il 6 del SuperEnalotto di oggi, il Jackpot continua a crescere, ora vale 44 milioni e 300 mila euro.

Il 17 aprile 2017 è stato centrato il jackpot da oltre 130 milioni e 195 mila euro, che è stato giocato a Caltanissetta, presso il punto vendita Sisal di via Vitaliano Brancati 15. Festeggiano anche i 16 vincitori con il 5 punti che porta a casa oltre 8 mila e 500 euro. Ai 4 fortunati che hanno realizzato un 4 stelle vanno oltre 16 mila e 500 euro.

Estrazione del lotto di oggi, giovedì 7 giugno 2018: tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del lotto di oggi, giovedì 7 giugno 2018:

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Questa in dettaglio l’estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 7 giugno 2018. Tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del Superenalotto di oggi, giovedì 7 giugno 2018:

COMBINAZIONE VINCENTE:

— JOLLY: – SUPERSTAR: –

