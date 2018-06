E’ terminata da pochi giorni la 15esima edizione del Grande Fratello che già è ora di stilare una lista dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre e sempre sotto la supervisione di Ilary Blasi.

Parecchi i nomi che circolano nell’arena di Cinecittà ma quali saranno i concorrenti che supereranno i casting? Per il momento, sembra che ad aver fatto una buona impressione sarebbe stata Silvia Provvedi, corteggiati Nina Moric e Giovanni Ciacci. Rifiuto a sorpresa da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello che ha portato scompiglio nella casa, Aida Nizar.

Si stanno svolgendo già i casting per la terza edizione vip del Grande Fratello!

Grande Fratello 2018 Ed.15 appena terminato e Grande Fratello Vip 3 che già scalda i motori in vista del prossimo autunno sempre su Canale 5 (dopo il successo negli ascolti tv del Grande Fratello VIP 2). La conduttrice dovrebbe essere ancora Ilary Blasi.

Tra i partecipanti, secondo Nuovo Tv, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci potrebbe essere Francesco Monte, reduce dall’esperienza sull’Isola dei Famosi 2018, Massimiliano Caroletti (marito di Eva Henger), Karina Cascella, volto fisso di Domenica Live, l’ex di Uomini e Donne Claudio Sona.

Al Grande Fratello Vip 3 si era parlato dell’ingresso nella casa di una vecchia conoscenza del Grande Fratello 2018: Aida Nizar. La soubrette spagnola contattata dalla produzione per entrare al Grande Fratello Vip, avrebbe però declinato l’invito e ufficializzato la defezione sui social annunciando: “Aida ha detto no. Ci sono altre cose affascinanti da fare”.

Non basta. Secondo Nuovo Tv per il Grande Fratello Vip 3 ci sarebbero in ballo anche i nomi di Silvia Provvedi, del duo Le Donatella, ex compagna di Fabrizio Corona che ha vinto l’Isola dei Famosi, e Diego Armando Maradona Jr. Tra rumors e trattative comunque siamo ancora all’inizio: ci sarà tempo nelle prossime settimane per definire il cast del Grande Fratello Vip 3.