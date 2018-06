Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della fiction Rai con Anna Foglietta e Claudio Gioè Pino è. Si tratta di un evento in memoria di Pino Daniele, artista indimenticabile, che si svolgerà nella sua amata città, Napoli.

Saranno tanti gli artisti a rendere omaggio a Pino. Ci saranno Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Enzi Avitabile, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo, Elisa, Emma, Tony Esposito, Giorgia, J-Ax, Lorenzo Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannni, Eros Ramazzotti, Ron, Tiromancino, Giuliano Sangiorgi, James Senese, Antonello Venditti, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo, Loredana Bertè, Clementino, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Il Volo, Marcus Miller, NCCP – Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Raiz, Massimo Ranieri, Red Canzian, Francesco Renga, Paola Turci, Ornella Vanoni. Con la testimonianza di Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Vicenzo Salemme, Marco Giallini, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Mariangela D’Abbraccio, Enzo Decaro e altri ancora.

Rai 2 va in onda il film The Lone Ranger. Su Rai 3 vedremo il film Così in terra. Il film narra la storia di Don Luigi Ciotti, il prete combattente costantemente sotto scorta.

La guida tv di questa sera, giovedì 7 giugno 2018

Su Canale 5 verrà trasmesso il varietà condotto da Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, nel ruolo d'inviata speciale delle esterne Vuoi scommettere? In ogni puntata, sette concorrenti si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile.

Su Rete 4 vedremo la serie tv Radici. George, il figlio di Kizzy e Tom Lea, diventa un bravo addestratore di galli da combattimento e si guadagna il soprannome di Chicken George. Sposa Matilda, la figlia del pastore, ed insieme hanno molti figli. Quando Tom Lea perde una scommessa con un inglese, vende suo figlio per salvare la sua fattoria. Chicken George viene così deportato in Inghilterra.

Su Italia 1 vedremo il film Divergent series – Imsurgent. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.