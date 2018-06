Le beach waves incarnano alla perfezione il mood “au naturel” dell’estate. Onde che imitano l’effetto “salsedine” un po’ scompigliato, e che evocano una giornata passata fra le onde, anche se in realtà ci troviamo ancora in ufficio. Uno stile molto disinvolto, non sempre facile da ottenere, specialmente se si deve combattere contro la vera natura dei propri capelli.

All’inizio degli anni 2000, le onde avevano un effetto più wet e impastato e venivano create con il ferro arricciacapelli. Oggi lo stile è più leggero e un po’ arruffato, chiunque può ricrearlo facilmente. Ecco la guida definitiva per ottenere beach waves invidiabili, non importa che tipo di capelli abbiate.

Ottenere beach waves su capelli sottili.

Se si hanno i capelli sottili è importante mettere il prodotto nei punti strategici ma utilizzarne metà di quello che si userebbe normalmente per evitare che si appesantiscano. Si parte dai capelli umidi e tamponati con l’asciugamano, si spruzza un prodotto idratante in modo approssimativo, dalle radici alle punte. Poi si prende lo spray al sale o la lozione texturizzante, se ne applica una piccola quantità – circa due spruzzate – solo sulla sezione centrale e si stropicciano i capelli con le mani. Ma solo nella zona compresa fra la bocca e la clavicola.

Un’asciugatura “rough-dry”, che imita quella che si fa in salone, usando solo phon e dita può essere utile. Per i capelli sottili un’attenta asciugatura con le dita e il phon può dare volume ai capelli alzandoli dalla radice. Quando abbiamo eliminato il 30% di umidità, stropicciare ancora un po’ i capelli e raccoglierli in due morbidi chignon da fissare dietro le orecchie, oppure in una treccia non troppo stretta, solo nella sezione centrale dei capelli.

Lasciate asciugare all’aria oppure, per velocizzare la procedura, appoggiate il phon sugli chignon e asciugateli con il diffusore a bassa temperatura. Un altro po’ di prodotto può essere applicato alla fine per dare definizione, se necessario.

Come creare le onde da spiaggia su capelli ricci e mossi.

Se si hanno i capelli ricci o naturalmente mossi bisogna distendere le ciocche, più che stropicciarle. Bisogna tirare i ricci e massaggiare il prodotto nei capelli, in modo che sembrino intenzionalmente rifiniti. Anche in questo caso si parte dai capelli umidi e tamponati, si spruzza la lozione idratante dalla radice alle punte, poi si applicano circa quattro spruzzate di prodotto specifico.

Passate le dita fra i capelli, “tirate” i ricci e lavorateli finché non si ammorbidiscono. È meglio lasciar asciugare all’aria, ma anche in questo caso può essere utile asciugare a media temperatura usando le dita e con flusso d’aria non troppo forte.

Beach waves su capelli dritti e spessi e su capelli aridi e crespi.

Se si hanno capelli dritti, che possono essere difficili da domare bisogna seguire le stesse indicazioni per i capelli sottili ma volendo si può usare un prodotto più forte. Bisogna lavorarli un po’ di più, visto che non sono naturalmente ondulati. Un tocco leggero di arricciacapelli può fare la differenza specie con un ferro diametro 25 mm e dopo aver attorcigliato qualche ciocca, di trattenere il riccio nella sezione centrale e di tirarlo verso il basso.

Per i capelli più aridi o crespi potrebbero necessitare di un po’ di crema o di olio idratante, per ammorbidirli prima di applicare il salt spray. E bisognerà anche raddoppiare le dosi, quindi 4 spruzzate circa, più una sulla parte alta della testa. Più idratazione, più tenuta.

Fate in modo che la maggior parte del prodotto venga applicata nella sezione centrale, e mettetene un po’ anche sui punti strategici, ovvero la parte alta della testa, lungo la scriminatura, lungo l’attaccatura dei capelli, poi lasciate asciugare all’aria. Perché il più delle volte asciugare col phon e le dita non fa altro che gonfiare il capello e a creare volume, ed è l’ultima cosa che vogliamo ottenere in questo caso.