È andata in scena nei giorni scorsi l’ultima replica dello spettacolo “Il signor di Pourceaugnac”. Ad andare in scena sono stati gli studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” ed i detenuti del carcere di Augusta. Questa bella iniziativa rientra nel progetto “Il carcere va a scuola”, un importante momento di integrazione sociale, di crescita e di riflessione sia per i ragazzi che per i detenuti.

Allo spettacolo erano presenti quasi mille spettatori, e tra questi vi erano molti personaggi del mondo dello spettacolo come l’attrice Francesca Caronia ed altri attori. Hanno assistito allo spettacolo anche magistrati, militari e autorità civili. In prima fila erano presenti le famiglie dei detenuti attori. Il progetto riprenderà a settembre, ed intanto, durante l’estate, si terranno dei concerti nella speciale arena del carcere

Le ultime news dal mondo del carcere: resta in carcere un uomo che coltivaca oltre 300 piante di marijuana nell’orto di casa.

Il gip ha confermato il carcere, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, ad un uomo di 29 anni di origine polacca residente in provincia di Lecce che nell’orto di casa coltivava ben 358 piante di marijuana e più di mille innesti per nuove semine. Le piantine sono state trovate durante un blitz dei carabinieri di Monteroni, ed è scattato subito l’arresto dell’uomo. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.