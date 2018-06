Detto Fatto torna puntuale su Rai 2 oggi, venerdì 8 giugno 2018, per l’ultimo appuntamento da trascorrere insieme per questa settimana. Per la puntata odierna, Caterina Balivo ha scelto di indossare un elegante completo con camicetta bianca e shorts neri. Il look è reso ancora più chic da raffinati sandali neri con tacco a spillo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 8 giugno 2018: cucina, moda, moda sposa.

La settimana di Detto Fatto si conclude oggi, venerdì 8 giugno. Il primo tutorial della puntata è quello del pasticcere Michel Paquier che oggi ci propone una crostata con pasta sablè alle mandorle impreziosita da due creme: una crema di mandorle con pesche ed una crema chiamata chibous con meringa.

La regina delle spose Pinella Passaro propone sei abiti ad una sposa per le sue seconde nozze. La sposa, una bellissima donna con un fisico da modella già mamma di due ragazzi, vorrebbe sfoggiare un abito originale e elegante, ma non per forza bianco. Pinella l’accontenta, e le propone tre bellissimi abiti bianchi (molto originali, con pizzi, gonne asimmetriche o pantaloni a palazzo) e tre color oro.

La fashion blogger Irene Colzi parlerà dello stile denim, uno stile che si conferma anche quest’anno di estrema tendenza. Irene crea tre look per mostrarci come abbinare tre jeans in diversi momenti della giornata. Irene presenta dei look sia da uomo che da donna, partendo da un unico capo: lo skinny jeans per lei e il classico 5 tasche per lui. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.