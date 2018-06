La finale di Amici 2018 Ed.17 andrà in onda lunedì 11 giugno alle 21.30 su Canale 5. Il talent show di Maria De Filippi vede ancora in gara tre cantanti Irama, Einar e Carmen e una ballerina, Lauren, che ha già vinto il circuito danza. Secondo Rudy Zerbi e i social sono due i vincitori più probabili: Irama e Carmen.

Gli ospiti d’onore della finale sono volti molto amati dal pubblico: Elisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Michele Bravi impegnato in un duetto ispirato a “Chicago” con Lauren Celentano.

I favoriti alla vittoria di lunedì 11 giugno e la crisi di Carmen.

Giunto alla sua diciassettesima edizione, il programma di Canale 5 ha ottenuto anche quest’anno ottimi ascolti: la semifinale trasmessa domenica 3 giugno non ha lasciato scampo alla concorrenza (Fabio Fazio con “Che Tempo che Fa” e Massimo Giletti con “Non è l’Arena“), tenendo incollati davanti al televisore 4 milioni di italiani.

I quattro finalisti sono: i tre cantanti Carmen, Einar, Irama, e la ballerina Lauren Celentano (che ha già vinto la categoria danza). I ragazzi, si stanno impegnando duramente e stanno preparando i duetti per l’ultima puntata.

Carmen canterà con Emma Marrone, Einar con Alessandra Amoroso, Irama con Elisa, mentre Lauren si esibirà con Michele Bravi. La danzatrice in questi mesi ha saputo conquistare il pubblico e la commissione esterna: proprio Heather Parisi ha chiesto a Maria De Filippi e Luca Tommassini di farla esibire in una performance a 360 gradi. Per i fan della Celentano potrebbe essere un sogno che, finalmente, andrebbe a realizzarsi.

Tuttavia, nonostante il suo innegabile talento, Lauren non è la grande favorita alla vittoria, anche se qualcuno spera che la Celentano possa trionfare com’è successo ad Andreas Muller lo scorso anno.

Secondo molti telespettatori ed i bookmakers, il probabile vincitore del talent è Irama. Stando a quanto si evince dai commenti del pubblico sui social, il cantante lombardo (vero nome Filippo Maria Fanti) dovrà stare molto attento a Carmen Ferreri. La trapanese, classe 1999, starebbe guadagnando posizioni nel novero dei favoriti al trionfo finale. Improbabile – ma non impossibile – la vittoria di Einar Ortiz, cubano trapiantato a Brescia.

Intanto proprio a un passo dal traguardo Carmen ha una crisi inaspettata. Durante la preparazione di uno dei brani da portare in puntata, infatti, la giovane si interrompe e le lacrime iniziano a rigare il suo viso: “Ho voglia di fare le cose ma mi sento bloccata” confida all’insegnante di canto, “Ora deve succedere! Mi arrabbio per quello” si sfoga. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.