Il programma Linea Blu, dedicato all’esplorazione del meraviglioso mondo marino oggi sabato 9 giugno alle 14.00 su Rai 1 farà tappa tra la Basilicata e la Calabria. La conduttrice Donatella Bianchi accompagnerà i telespettatori alla scoperta della storia e delle bellezze di Maratea e Diamante.

Una meravigliosa tappa a Maratea e Diamante oggi sabato 9 giugno 2018.

Un viaggio che inizierà dalla Basilicata al Nord della Calabria, lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare, fino ad arrivare a Diamante, nel cuore della Riviera dei Cedri. A bordo del veliero Flora le telecamere di Linea Blu ci sveleranno i segreti dell’unica parte lucana di costa tirrenica, tra turismo e religione.

Donatella Bianchi ci racconterà del culto di San Biagio, santo patrono e protettore di Maratea, il cui busto viene fatto salire in cima al Cristo Redentore con una solenne processione. Poi si andrà per mare, alla scoperta dello scoglio di Santo Janni e di alcune delle grotte più spettacolari.

Poi si accederà via terra alla grotta più famosa di Maratea, quella Delle Meraviglie, un’unica sala di circa 70 metri di lunghezza per 20 di larghezza, ricca di stalattiti e stalagmiti. Poi, la conduttrice andrà a pesca con Francesco, davanti al Santuario della Madonna della Grotta, laddove il giovane praiese fu salvato da un terribile naufragio.

Il racconto continuerà in mare, su una grande scialuppa in legno, dove si raggiungerà Isola Dino a Praia a Mare con Giuseppe, giovane operatore turistico, tra kayak che si insinuano negli anfratti più misteriosi dell’isola e subacquei che si inabissano in profondità, a testimonianza di una straordinaria bellezza naturalistica sommersa.

Donatella Bianchi insieme ad Archimede, memoria storica di Diamante, pescatore per professione, ci porterà alla scoperta di miti e leggende dell’Isola di Cirella, a bordo di un piccolo gozzo. Infine, con l’inviato Fabio Gallo, si andrà alla scoperta di Euroflora, la prestigiosa Esposizione Internazionale del fiore e della pianta ornamentale.