Il programma Linea Verde va in città, nella puntata di oggi sabato 9 giugno 2018, alle 12.20, farà tappa in Toscana. La trasmissione condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, oggi andrà alla scoperta della città di Grosseto.

Linea Verde va in città, la tappa a Grosseto, oggi sabato 9 giugno 2018.

Chiara Giallonardo e Marcello Masi percorreranno le strade che attraversano il piccolo centro urbano di Grosseto, nel cuore della Maremma. Un’area molto ampia, tutelata naturalisticamente, all’interno della quale si trovano vastissime zone di macchia mediterranea.

E proprio nel centro della Maremma sorge una caserma “fuori ordinanza”che è un importantissimo centro di allevamento equino e di addestramento cinofilo, che si estende per circa 500 ettari, coltivati ad avena ed erbe autoctone, fondamentali per il foraggio degli animali.

Nella territorio della Maremma, sono state rivalutate coltivazioni e allevamenti che erano molto diffuse fino alla fine del 1800. Ritroviamo in queste zone assolate e dal clima mite piantagioni di riso carnaroli e mandrie di bufale per la produzione di mozzarella.

Inoltre, quest’area è caratterizzata da canalizzazioni e condotti, opere di ingegneria idraulica che permisero di recuperare il territorio, punte di avanzata tecnologia dell’epoca, oggi sorge, a pochi chilometri da Grosseto, la più grande serra idroponica d’Italia.

Circa venti ettari interamente coperti per la produzione di ortaggi certificati “nichel free”, in un impianto di agricoltura digitale in cui l’irrigazione avviene tramite riciclo di acqua piovana e generazione fotovoltaica dell’energia necessaria alla climatizzazione.

Chiara Giallonardo e Marcello Masi incontreranno degli artigiani che hanno fatto soprattutto dell’esportazione la loro principale fonte di reddito, come il costruttore di biciclette, la cui clientela dagli Usa, dall’Inghilterra e dalla Germania arriva fino nella citta toscana per accaparrarsi prodotti realizzati su misura. Infine, Federica De Denaro nella rubrica di cucina ci mostrerà una preparazione tipica di un piatto della tradizione locale i tortelli maremmani.