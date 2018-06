Uno dei punti del programma del nuovo governo sul fronte delle pensioni è la proroga del regime sperimentale Opzione Donna, che permette alle lavoratrici con 57/58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza, optando per il regime contributivo.

Lucia Rispoli, amministratrice del gruppo Movimento Opzione Donna, ha esortato, in un post pubblicato sulla pagina del gruppo, il governo a mantenere le promesse fatte alle donne, all’interno dei programmi elettorali.

La Rispoli ha sollecitato M5S e Lega al rispetto degli impegni assunti verso le donne, in sede di campagna elettorale:«Forse non è chiaro a tutti i soggetti che in queste ultime giornate, a vario titolo, rilasciano dichiarazioni ed interviste quali siano esattamente gli impegni assunti dal Governo Conte con la sottoscrizione del “Contratto di Governo per il Cambiamento” da parte del Signor Luigi Di Maio Capo Politico del MoVimento 5 Stelle e del Signor Matteo Salvini Segretario Federale della Lega – Salvini Premier».

Gli impegni del nuovo governo sul fronte opzione donna.

Ha sottolineato la Rispoli: «Il MOVIMENTO OPZIONE DONNA ha ben chiaro invece gli impegni assunti nell’interesse delle donne al punto 17 del contratto, rubricato “STOP LEGGE FORNERO. Al fine di contribuire a future discussioni sull’argomento ne riportiamo di seguito il contenuto:”Prorogheremo la misura sperimentale “Opzione Donna” che permette alle lavoratrici con 57/58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo” ».

«Siamo certe che tutte le dichiarazioni rilasciate in modo non conforme a quanto previsto dal suesposto punto 17 non troveranno alcun riconoscimento e conferma da parte dei Vice Premier Di Maio e Salvini. Confidiamo in un celere provvedimento legislativo di approvazione della Proroga Opzione Donna al 2018. Il Movimento Opzione Donna#dalledonneperledonne #noinonmolliamo», in chiusura l’amministratrice del gruppo Movimento Opzione Donna Lucia Rispoli. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.