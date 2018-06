Il programma Sereno Variabile Estate, dedicato alla scoperta delle bellezze delle località turistiche estive, oggi sabato 9 giugno 2018 alle 13.30, su Rai 2 farà tappa nel Lazio alla scoperta della città di Roma.

La splendida tappa a Roma oggi sabato 9 giugno 2018 a Sereno Variabile Estate.

Il viaggio di Osvaldo Bevilacqua sarà dedicato alle bellezze poco conosciute di Roma, in un itinerario che unisce storia, arte cultura e tradizioni. Il conduttore inizierà il suo percorso dalle acque del Tevere a bordo di un battello turistico, per poi approdare tra le imponenti vestigia delle Terme di Caracalla, primo sito archeologico italiano interamente fruibile in 3D.

Poi visiterà Palazzo Colonna, una delle più prestigiose dimore patrizie della città. Osvaldo Bevilacqua, per concedersi un momento di tranquillità entrerà nell’Orto Botanico, poi farà una tappa in uno dei mercati della Coldiretti dove nel fine settimana vengono messi in vendita e preparati prodotti laziali “a chilometro zero”.

Il condottore racconterà la storia di uno degli ultimi “fiumaroli” di Roma, tra aneddoti e ricordi di una vita passata sul Tevere. Ad accompagnare nei diversi momenti di questo viaggio tra i tesori della Capitale, alcune strofe di Trilussa recitate da giovani attori, e le note del Ponentino Trio, formazione musicale che interpreta alcuni classici della canzone tradizionale romana.