Lorenzo Riccardi, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha parlato apertamente di quello che è accaduto con Sara Affi Fella nella villa a telecamere spente durante l’incontro all’interno della sua camera prima della scelta della tronista.

Lorenzo Riccardi ha dichiarato: “Posso dire che in quei sessanta minuti ho pensato tutto tranne che di non essere la scelta. […] Mi sarebbe piaciuto domandarle perché di notte è voluta venire da me. Perché se sono io che non riesco a farle prendere sonno e, quando ci chiariamo, sono la stessa persona che riesce a farla dormire con il sorriso, lei mi dice che prova solo affetto. Io ci credevo nel nostro lieto fine.”.

In merito alla scelta di Sara di scegliere Luigi Mastroianni come suo fidanzato, Lorenzo è convinto che l’ex tronista non abbia avuto il coraggio necessario per uscire insieme a lui. Lorenzo Riccardi ha detto: “Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto. Mi sono fatto conoscere per quello che sono. E poi, come ho già detto, non penso che quella di Sara sia stata una scelta di cuore. Ricordiamoci che è stata lei a venirmi a riprendere quando mi ero dichiarato per un’altra.”.

E ancora: “Le cose non sono andate come avrei voluto. Non mi è mai passato di mente di rifilarle un due di picche. E sono anche convinto che molte volte, se non avessi fatto così, non sarei neanche riuscito ad avere le sue attenzioni. Sara mi piaceva molto e mi piace tutt’oggi, inutile negarlo.”

“Io faccio la vita di un ragazzo 22enne ed evidentemente lei cercava un suo coetaneo che però conducesse la vita di uno di 40: uno pronto ad andare a convivere e a metter su famiglia. Un uomo che dedicasse la sua vita esclusivamente a lei. Io non voglio bruciare le tappe: c’è ancora tempo per diventare adulti.

Lorenzo Riccardi ha concluso: “Una donna mi deve completare e non tarparmi le ali perché siamo fidanzati. Rimane comunque una bellissima persona che, però, per mancanza di coraggio, non ha seguito i suoi sentimenti. Lorenzo non la faceva stare tranquilla. Forse certe volte avrei dovuto essere meno diretto e usare più filtri.”.