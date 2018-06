Detto Fatto torna domani, lunedì 11 giugno 2018, per iniziare l’ultima settimana insieme di quest’edizione di Detto Fatto con Caterina Balivo ed i suoi tutor. Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e i tutorial delle puntate di questa settimana dell’11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018.

Lunedì 11 giugno l’esperto di vini Samuele Bison incontrerà Maurizio Solieri, chitarrista di Vasco Rossi, e abbinerà i vini perfetti ai dischi del cuore del musicista. La regina delle curvy Elisa D’Ospina aiuterà la sua ospite a ritrovare il coraggio di mettersi il costume da bagno e accettare i suoi 10 kg in più, mai smaltiti dopo la gravidanza.

Claudia Milia svelerà le ultime tendenze per le sopracciglia e preparerà una sfilata di sopracciglia colorate. Lo psicologo Luca Mazzucchelli, poi, spiegherà come tenere viva la passione all’interno della coppia. Donna Rita Macchiavelli darà qualche semplice consiglio su come donare un tocco fashion alla nostra mise da spiaggia. In chiusura di puntata, Ilario Vinciguerra preparerà un piatto dal sapore estivo, rivisitando la classica millefoglie salata.

Martedì 12 giugno l’esperta di lingerie Jennifer dalla Zorza consiglierà come fare spazio nel cassetto dell’intimo e proporrà alcuni completi estivi adatti a valorizzare tutte le fisicità. Silvia Nobili insegnerà come creare in poco tempo un abito perfetto per un aperitivo al mare. L’hair stylist Stefano Bonomi proporrà alla sua ospite un taglio glam e controcorrente.

Il modello Fabio Mancini racconterà a Caterina Balivo la sua carriera: dal primo incontro con Giorgio Armani alle sfilate sulle passerelle di tutte le fashion week più prestigiose che l’hanno reso uno dei 10 modelli più richiesti al mondo. Il dentista dei bambini, il dott. Matteo Consalvo, spiegherà ai più piccoli come curare l’igiene dentale. Le party planner Maria Grazia Iannacchino e Elenora Trevisan mostreranno come dare vita a un perfetto pool party tropicale tra ananas, dolci e bibite rinfrescanti.

Mercoledì 13 giugno Simone Bellesi, pasticciere ufficiale della Fiorentina, proporrà un bicchierino bicolore fresco e semplicissimo da realizzare. Alessandra Rinaudo terminerà il viaggio attraverso le regioni d’Italia scoprendo le caratteristiche di un vero matrimonio abruzzese. L’esperta di tatuaggi estetici Lina Powder realizzerà sulla sua ospite, a cui precedentemente ha tatuato le sopracciglia, un trucco sposa.

Il medico estetico Marco Bartolucci parlerà di smagliature e mostrerà sulle sue ospiti i benefici del laser frazionato non ablativo. L’interior designer Silvia De Giorgi si occuperà della casa rosa della sua ospite siciliana, aperta per accogliere le donne vittime di violenza rendendola ancora “più rosa” e accogliente. Infine, Caterina Balivo intervisterà Marina di Guardo, scrittrice noir di successo e mamma della celebre influencer Chiara Ferragni.

La puntata di giovedì 14 giugno si aprirà con Fabio Potenzano, che preparerà una gustosa insalata di riso unendo tradizione e innovazione. A Detto Fatto tornerà anche la giornalista di moda Giusi Ferré che, affiancata dai buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari, giudicherà la collezione proposta da Martina Grisolia. Verrà consegnato, inoltre, il premio della critica al designer che più si è distinto in questa edizione del programma.

Il session stylist Davide Cichello realizzerà una coda di cavallo senza elastico all’influencer Sonia Lorenzini. Sarà poi di scena l’ultima manche delle Olimpiadi Casalinghe, per dimostrare che in casa non esistono ruoli predefiniti: in gara la coppia Titty e Flavia con Mirco, il “marito supplente”. Infine, la coppia della nazionale paralimpica Arjola Dadaj e Emanuele Di Marino racconterà a Caterina Balivo la loro storia d’amore, lanciando un messaggio positivo a tutte le persone che ogni giorno devono affrontare tante difficoltà.

L’ultima puntata della stagione di venerdì 15 inizierà con Gianni Molaro che trasformerà l’abito da sposa della nonna della sua ospite, rendendolo attuale e adatto alla ragazza, prossima al matrimonio. Il make up artist delle star Simone Belli svelerà ancora una volta tutti i segreti di bellezza delle dive e realizzerà un trucco per mettere in risalto gli occhi. Simon & The Stars svelerà cosa riservano le stelle per l’estate 2018.

Martina Rodini, naturopata ed esperta di cosmesi naturale, preparerà due rimedi per le smagliature: un olio e un latte per il corpo. Sarà protagonista poi di un'ecografia 3D, che mostrerà in anteprima il suo bambino che nascerà a settembre. Infine, arriverà in studio la giornalista e direttrice di magazine femminili Annalisa Monfreda che presenterà il suo ultimo libro, nato da un viaggio on the road in compagnia delle sue due figlie di 10 e 7 anni.