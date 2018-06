Guida tv completa di domenica 10 giugno 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction I bastardi di Pizzofalcone. I poliziotti di Pizzofalcone erano corrotti e la Questura ha deciso di chiudere il commissariato. I nuovi investigatori, mandati a sostituire i colleghi, sono gli scarti degli altri commissariati, ma l’ispettore Lojacono si dà subito da fare per risolvere i casi che gli sono assegnati.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S con gli episodi A testa alta e Senza scalo. Su Rai 3 vedremo il documentario condotto da Camila Raznovich Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata.

Guida tv di domenica 10 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 3 giugno 2018. Su Canale 5 vedremo vedremo il film Dr. Knock. Il medico Knock si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per prendere il posto del collega andato in pensione. Gli abitanti del paese, però versano in ottima salute, e Knock inizia a convincere la gente l’idea che spesso dietro una persona apparentemente sana può celare una persona malata. Knock diagnostica così malattie, reali o immaginarie, a ogni paziente che visita.

Su Retequattro andrà in onda il film Act of valor. Su Italia 1 andrà in onda il film Kung Fu Panda. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.