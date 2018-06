Oggi, domenica 10 giugno 2018, andrà in onda, su Rai 1 alle 12 20, un nuovo appuntamento con il programma “Linea Verde“, condotto da Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. ll viaggio di Linea verde questa domenica andrà alla scoperta del territorio e delle eccellenze della regione Campania, in Cilento.



La meravigliosa tappa alla scoperta del Cilento di Linea verde oggi domenica 10 giugno 2018.

Linea Verde, chiuderà oggi la stagione invernale, lungo la rotta degli Argonauti, alla ricerca tra miti, storie, paesaggi mozzafiato per carpire il segreto di lunga vita dei centenari del Cilento. I conduttori ci porteranno alla scoperta di una terra ricca di prodotti agricoli di eccezionale qualità, patria della Dieta Mediterranea.

Patrizio Roversi e Daniela Ferolla visiteranno gli scavi di Elea-Velia, la città fondata dai focesi poi divenuta importantissima colonia greco-romana, dove fiorì la scuola filosofica di Parmenide e la prima scuola medica dell’antichità.

Il viaggio di Linea Verde continuerà alla Certosa di Padula e poi fino lungo le spiagge che da punta Licosa arrivano a Capo Palinuro specchiandosi in un mare di smeraldo a bordo di un elicottero. Poi Patrizio Roversi andrà alla ricerca dei garni antichi, delle ciliegie spontanee a Casalvelino e ad Ascea dove scoprirà un prodotto unico come la mozzarella avvolta nelle frasche di mirto.

E ancora sarà a Pisciotta per assaggiare le alici di menaica per capire come si pescano e si producono. Insieme a Daniela si scoprirà un nuovo cibo miracoloso: l’alga spirulina che si produce in Cilento e poi porterà a tavola con la pizza cilentana.

Sulla terrazza che domina Capo Palinuro le sorelle Ferolla e Patrizio Roversi cucineranno per Daniela e per salutare il pubblico di Linea Verde che ha seguito il programma durante la stagione invernale. Patrizio e Daniela passeranno il timone a Federica De Denaro e Federico Quaranta per Linea Verde Estate.