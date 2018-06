Oggi Puntata speciale di “Mezzogiorno in famiglia”: terminata l’ultima stagione con la vittoria di Fornelli (Is), Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia torneranno domenica 10 giugno su Rai2 alle 11.00, con tre comuni italiani scelti tra quanti si sono laureati “campioni” nelle passate edizioni.

Accompagnati dalle musiche del maestro Gianni Mazza, “Mezzogiorno in famiglia – I campioni d’Italia” vedrà protagoniste le squadre che, per il Nord, il Centro e il Sud Italia, hanno totalizzato il maggior numero di vittorie e che hanno accumulato il maggior numero di punti: Manziana (Rm) vincitrice dell’edizione 2008-2009, Ascea (Sa) dell’edizione 2009-10, e Sesto al Reghena (Pn) vincitore dell’ed. 2015-16.

La showgirl Roberta Morise, la cantante Arianna Bergamaschi e l’attore e cantante Graziano Galatone saranno rispettivamente le madrine del team laziale e di quello friulano, e il padrino di quello campano. Con le inviate Claudia Andreatti, Elena Ballerini e Laura e Silvia Squizzato si tornerà in quei territori a riscoprirne bellezze e tradizioni.

In attesa della prossima edizione di “Mezzogiorno in famiglia”, non poteva mancare l’appuntamento con Paolo Fox che per l’occasione proporrà l’oroscopo dell’estate 2018.

Oroscopo Paolo Fox: il riepilogo della classifica della settimana dal 3 al 10 giugno 2018 a Mezzogiorno in Famiglia!

In attesa di scoprire l’oroscopo dell’estate di Paolo Fox, vi facciamo il riepilogo della classifica dei segni zodiacali valida dal 3 al 10 giugno 2018. Dodicesimo posto per il Sagittario, undicesimo per il Toro, decimo per l’Ariete, nono per la Vergine, ottavo per il Leone, settimo per il Cancro.

Sesto posto troviamo la Bilancia, quinto per l’Acquario, al quarto per il Capricorno. In zona podio al terzo posto troviamo il segno zodiacale dei Gemelli, al secondo posto c’è lo Scorpione, e primo posto per i Pesci. Qui puoi trovare tutte le news sull’oroscopo, le previsioni dei segni zodiacali e la classifica della settimana di Paolo Fox.