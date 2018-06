Nella puntata di oggi domenica 10 giugno 2018 di A sua immagine, in onda su Rai 1 a partire dalle 10.30, protagonista sarà Sant’Antonio di Padova, un santo che attraversa epoche storiche diverse e anche Paesi del mondo lontanissimi: un culto e una devozione popolare che non conosce confini.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi domenica 10 giugno 2018 di A sua immagine.

Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, un detenuto che con don Marco ha percorso il pellegrinaggio notturno “il Cammino di Sant’Antonio” e padre Giuseppe Buffon, professore ordinario di storia della Chiesa moderna e contemporanea presso la Pontificia Università Antonianum.

Sant’Antonio, il santo dei miracoli, come viene definito, sarà raccontato attraverso i suoi innumerevoli prodigi, attraverso il carisma della carità che ancora oggi rivive in diverse opere e quello della bontà, che dà vita ad un premio che ricerca ogni anno persone che si sono distinte per il bene della società.

Proprio la bontà, infatti, era uno dei tratti distintivi del santo giovane tra i giovani – morì a 36 anni – la cui giovinezza racconta di un personaggio ideale, puro, buono, che accoglie tutti.

La Santa Messa dalla Chiesa S. Pietro Apostolo in Montecchio Maggiore (VI),e l’Angelus di Papa Francesco, oggi domenica 10 giugno 2018.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Chiesa S. Pietro Apostolo in Montecchio Maggiore (VI). Alle 12 ci sarà, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro. Qui trovi tutte le ultime notizie su Papa Francesco.