Il programma Sereno Variabile Estate, dedicato alla scoperta delle bellezze delle località turistiche estive, oggi domenica 10 giugno 2018 alle 13.45, su Rai 2 farà tappa in Campania alla scoperta della meravigliosa città di Sorrento, che si affaccia sul Golfo di Napoli.



La splendida tappa a Sorrento oggi domenica 10 giugno 2018 a Sereno Variabile Estate.

Osvaldo Bevilacqua in questa puntata di Sereno Variabile Estate ci suggerirà consigli e iniziative utili a chi intende trascorrere un week end o un soggiorno nella bellissima città di Sorrento. A partire dalla cucina con i virtuosismi acrobatici del pizzaiolo Giovanni De Gregorio e le note intonate da Irene Cacace, chef sui generis, mentre prepara gli “scialatelli ai frutti di mare”.

E ancora saranno tante le curiosità che ci verranno proposte oggi, come la visita nella splendida suite dedicata a Luciano Pavarotti, in quello stesso albergo Lucio Dalla trovò ispirazione per scrivere la sua indimenticabile Caruso.

Osvaldo Bevilanqua, ci porterà alla scoperta dei famosi limoni di Sorrento in uno storico agrumeto e poi con la wedding planner Cheryl Pagano si conoscerà una Sorrento, location di matrimoni per coppie provenienti da ogni parte del mondo.

Non mancherà, lo spazio dedicato all’artigianato locale, molti i giovani che esercitano i mestieri tradizionali ereditati da nonni e padri, come liutai, pescatori e intarsiatori, ed altri che hanno invece intrapreso una nuova attività, come la produzione di birre artigianali al gusto di limone, noci e altri sapori locali.