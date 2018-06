Si sta avvicinando l’estate 2018 e per questo motivo, si dovrà sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Non solo, perché anche una nuova tonalità è sempre molto importante. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove tonalità metalliche e nuove declinazioni di tagli corti!

Nella prossima stagione, sarà molto amato il metallic balayage. Per chi non conoscesse questa proposta, si tratta del classico balayage, però realizzato con dei meravigliosi riflessi metallizzati. In questo modo, i capelli saranno molto più luminosi. Queste sfumature, saranno presenti solamente sulle lunghezze e le radici resteranno del proprio colore naturale. Le nuance utilizzate saranno l’argento e l’oro.

Il balayage può essere realizzato su ogni tipo di lunghezza. Però va ricordato che sui capelli lunghi, saranno molto più evidenti. Sulle chiome scure, i riflessi si vedranno di meno e invece su quelle chiare, saranno molto più intense. Per avere sempre i capelli brillanti, basterà utilizzare i prodotti adatti, in vendita nei negozi specializzati.

Per quanto riguarda i nuovi tagli, le proposte che continuano ad arrivare, sono davvero tante. Le grandi protagoniste saranno le chiome corte. Via libera con la fantasia, con capelli lisci, mossi, scalati, sfilati e asimmetrici. Per completare il tutto, non dovranno mancare la frangia e il ciuffo. Per avere un look originale, si dovrà giocare con il colore, realizzando delle sfumature a contrasto, davvero stupende. Le lunghezze medie, dovranno essere mosse e con molto volume.

Di tendenza ci saranno i bob geometrici. Non mancheranno nemmeno i tagli lunghi, sempre molto amati dalle donne di tutte le età. Anche in questo caso, il mosso resisterà. Quindi si potranno scegliere le onde, i boccoli e il frisé. Il colore aiuterà a dare un bel movimento al taglio, grazie alle sfumature molto intense.

Il colore rosa: un evergreen da curare di più d’estate.

Una tonalità molto amata sui capelli, è il rosa. La nuance in questione è davvero molto d’effetto, però ha unpiccolo difetto. Con l’arrivo della bella stagione, questo colore sarà molto difficile da gestire, perché tenderà a sbiadire. Tutto questo, ad opera del sole e dell’acqua salata. Però per non rovinare il colore, basterà utilizzare dei prodotti specifici. Molto utile sarà anche il riflessante, da usare dopo lo shampoo. Hanno scelto questa stupenda tonalità, anche Katy Perry, Paris Jackson e Lucy Hale.