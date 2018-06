Grande attesa per l’ultima puntata finale del serale di Amici 2018 ed.17, condotta da Maria De Filippi. Stasera, lunedi 11 giugno, su canale 5 assisteremo sicuramente ad una puntata ricca di spettacolo, con coreografie bellissime che ci regaleranno tantissime emozioni. In gara per il titolo di vincitore del talent ci sono tre cantanti e una ballerina, gia vincitrice del circuito danza: Irama, Einar, Carmen e Lauren.

Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni e ospiti della finale di stasera 11 giugno 2018.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Amici 2018 Ed. 17 ci saranno Emma Marrone che si esibirà con Carmen, Alessandra Amoroso conEinar, Elisa con Irama e Michele Bravi si esibirà con Lauren. A loro si aggiunge come ospite d’eccezione Hauser e ancora da confermare il suo ruolo.

I pronostici, rivelano che in testa alle classifiche di preferenza del pubblico social resiste il cantante Irama. Quest’ultimo con il suo primo album sta scalando le classifiche di vendita su Itunes. Al secondo posto si piazzerebbe Carmen, seguita da Einar e Lauren.

Rudy Zerbi è stato uno dei primi maestri a parlare dei quattro finalisti di Amici e ha dichiarato: “Irama da sempre ha quel potere speciale di trasmettere emozione ad ogni parola, è un cammino costante il suo, non ha mai avuto cedimenti e sono felice che sia in finale. Secondo me merita di vincere per questo percorso bello, personale. Carmen è l’esempio perfetto di come dovrebbe essere un allievo nella scuola di Amici”.

Per la finale, Lauren ballerà e canterà, questo potrebbe essere un vantaggio per lei, che ha già ottenuto un contratto per entrare nel cast dei ballerini professionisti del talent. A scegliere il vincitore di Amici sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.