Detto Fatto torna oggi, lunedì 11 giugno 2018, per iniziare un’altra settimana insieme con un’altra puntata ricca di tutorial e rubriche interessanti. Questa sarà l’ultima settimana in compagnia di Detto Fatto per questa stagione: dalla settimana prossima il programma terminerà in occasione della pausa estiva, e riprenderà a settembre.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 11 giugno 2018: make up, moda curvy, fai da te, cucina ed i consigli dello psicologo e dell’esperto di vini.

A Detto Fatto oggi, lunedì 11 giugno 2018, l’esperto di vini Samuele Bison ha incontrato Maurizio Solieri, il chitarrista di Vasco Rossi, e ha abbinato i vini perfetti ai dischi del cuore del musicista.

La regina delle curvy Elisa D’Ospina torna a Detto Fatto con un tutorial sulla moda mare, ed aiuta la sua ospite a ritrovare il coraggio di mettersi il costume da bagno e accettare i suoi 10 kg in più, mai smaltiti dopo la gravidanza.

Claudia Milia svela le ultime tendenze per le sopracciglia e prepara una sfilata di sopracciglia colorate. Lo psicologo Luca Mazzucchelli, poi, spiega come tenere viva la passione all’interno della coppia.

Donna Rita Macchiavelli dà qualche semplice consiglio su come donare un tocco fashion alla nostra mise da spiaggia.

In chiusura di puntata, Ilario Vinciguerra prepa un piatto dal sapore estivo, rivisitando la classica millefoglie salata. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.