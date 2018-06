Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film con Sandra Bullock Ricatto d’amore.

Margaret Tate è canadese ma lavora a New York, dove è editore capo alla Ruick & Hunt Publishing. Un giorno, Margaret scopre di avere il visto scaduto, e pur di non tornare in Canada, chiede al suo assistente personale Andrew di sposarla per farle ottenere la cittadinanza. In cambio, Margaret gli farà vere una promozione.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Squadra speciale Cobra, con gli episodi Morte senza preavviso, Paternità e Battuta di caccia.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Report. Oggi si parla del deragliamento del treno regionale partito alle 5.32 da Cremona e diretto a Milano, dove hanno perso la vita tre persone.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda il film Act of valor. Su Canale 5 vedremo l’ultima puntata del talent condotto da Maria De Filippi Amici.

Su Italia 1 andrà in onda il film Kung Fu Panda. Po è un panda che lavora nel ristorante del padre, ma sogna di diventare un asso del kung fu. Quando un venerando veggente lo designa come prescelto, destinato a passare alla storia come il Guerriero Dragone e a sconfiggere il perfido Tai Lung, Po si ritroverà alla corte del famoso maestro Shifu. Stasera La7 trasmetterà il film Assassinio sul palcoscenico.