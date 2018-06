E’ Irama il vincitore della diciassettesima edizione di Amici! Il concorrente era da settimane favorito alla vittoria. Un verdetto quasi scontato data la preferenza del pubblico e degli insegnanti e visto che aveva trionfato in ben 4 puntate del Serale.

Il cantante è stato premiato al termine della finale di ieri, in onda l’11 giugno su Canale 5. Il giovane artista, infatti, aveva già alle spalle una (seppur breve) carriera con tanto di contratto discografico che a un certo punto ha deciso di stracciare perché non si sentiva libero di esprimere a pieno la sua musica.

La prima sfida di Amici 2018 Ed. 17 vede Einar contro Lauren, la ballerina si classifica quarta. Einar poi se la gioca contro Carmen.

Il primo a iniziare, così hanno decretato i professori, è Einar, che decide di sfidare Lauren che propone un medley molto grintoso: “La dimostrazione di come questa scuola può migliorare in pochi mesi i ragazzi” osserva il direttore artistico Luca Tommassini; Einar invece duetta con Alessandra Amoroso in Due destini.

Per la seconda prova Lauren è chiamata a danzare mentre il violoncellista Hauser, eccezionalmente in veste solista in quanto metà dei 2Cellos, suona Now We Are Free, il tema principale del film Il Gladiatore. Einar risponde con Sognami.

Un altro duetto con ospite per la ballerina che questa volta balla mentre Michele Bravi interpreta Another love; Einar propone la sua Salutalo da parte mia. Il sogno di Heather Parisi diventa realtà: Lauren ora balla e canta (meglio di Einar, diciamolo pure) All that jazz. Maria De Filippi a questo punto chiude il televoto: ad andare avanti è Einar, eppure gli applausi per la danzatrice si sprecano, e addirittura il corpo di ballo fa irruzione in studio per portare in trionfo la ballerina.

La seconda sfida vede Einar scegliere di confrontarsi con Carmen, che canta Un amore così grande con Emma Marrone. In questa competizione tra due allievi così musicalmente contemporanei si prosegue con Io che amo solo te interpretata da Einar. La siciliana subito dopo attacca con Dedicato di Loredana Bertè. Si susseguono le prove. Quando si chiude il televoto vince Carmen.

La sfida finale: Irama contro Carmen!

Ultima sfida: è scontro diretto tra Irama e Carmen. Inizia lui con il suo singolo Nera. Alle 23.25 Carmen vuole convincerci di avere un’anima soul con If I Ain’t Got You di Alicia Keys.In seguito Irama si cimenta con Un giorno in più, uno degli inediti più ascoltati di questa edizione. Monster (con Elisa), Sally, Chiamami ancora amore, Voglio solo te, mentre la sua avversaria interpreta Caruso, I know where I have been, Tra le mani, Let it be, Quando finisce un amore.

Il premio Vodafone della critica del valore di 50mila euro va a Lauren. L’Università eCampus premia Carmen con una borsa di studio per un corso di laurea triennale, il premio Radio 105 va a Irama.

La sfida è finita, il televoto è stato chiuso: le carte ci informano che ha vinto Irama, che dedica la vittoria alla nonna scomparsa per la quale ha scritto il brano Un respiro. Il pubblico lo ha premiato con il 63% delle preferenze. Cala così il sipario su questa edizione, ma i casting di Amici 18 sono già aperti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.