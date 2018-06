Caterina Balivo torna oggi, martedì 12 giugno 2018, con una nuova puntata di Detto Fatto. Oggi la simpatica trasmissione di Rai 2 propone tante interessanti rubriche ricche di idee da poter realizzare anche a casa.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 12 giugno 2018: moda, tagli capelli, i consigli del dentista e tanto altro ancora.

Martedì 12 giugno l’esperta di lingerie Jennifer dalla Zorza consiglia come fare spazio nel cassetto dell’intimo e proporrà alcuni completi estivi adatti a valorizzare tutte le fisicità. Silvia Nobili insegna come creare in poco tempo un abito perfetto per un aperitivo al mare e propone alla sua ospite due modelli da realizzare con la macchina da cucito.

L’hair stylist Stefano Bonomi propone alla sua ospite un taglio glam e controcorrente. Il modello Fabio Mancini racconta a Caterina Balivo la sua carriera: dal primo incontro con Giorgio Armani alle sfilate sulle passerelle di tutte le fashion week più prestigiose che l’hanno reso uno dei 10 modelli più richiesti al mondo.

Il dentista dei bambini, il dott. Matteo Consalvo, spiega ai più piccoli come curare l’igiene dentale. Le party planner Maria Grazia Iannacchino e Elenora Trevisan mostrano come dare vita a un perfetto pool party tropicale tra ananas, dolci e bibite rinfrescanti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.