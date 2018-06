Detto Fatto torna oggi, mercoledì 13 giugno 2018, per un’altra puntata ricca di tutorial interessanti. Per la puntata odierna Caterina Balivo ha scelto un graziosissimo look con t – shirt blu e gonna in denim.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 13 giugno 2018: moda sposa, trucco sposa, design, i consigli del medico estetico e l’intervista alla mamma di Chiara Ferragni.

Mercoledì 13 giugno Simone Bellesi, pasticciere ufficiale della Fiorentina, proporrà un bicchierino bicolore fresco e semplicissimo da realizzare. Alessandra Rinaudo terminerà il viaggio attraverso le regioni d’Italia scoprendo le caratteristiche di un vero matrimonio abruzzese. L’esperta di tatuaggi estetici Lina Powder realizzerà sulla sua ospite, a cui precedentemente ha tatuato le sopracciglia, un trucco sposa.

Il medico estetico Marco Bartolucci parlerà di smagliature e mostrerà sulle sue ospiti i benefici del laser frazionato non ablativo. L'interior designer Silvia De Giorgi si occuperà della casa rosa della sua ospite siciliana, aperta per accogliere le donne vittime di violenza rendendola ancora "più rosa" e accogliente. Infine, Caterina Balivo intervisterà Marina di Guardo, scrittrice noir di successo e mamma della celebre influencer Chiara Ferragni.