Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Petrolio. Stasera si parla di beni culturali. L’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale del mondo. Petrolio stasera esplora per noi i meandri della nostra storia per cercare di capire come questa eredità possa aiutarci a vincere le sfide del presente.

Su Rai 2 andrà in onda il film La coppia dei campioni. Due dipendenti della stessa azienda vincono alla lotteria aziendale un paio di biglietti per la finale della Champions League. I due non si erano mai visti prima, e quando si conoscono è odio a prima vista.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 6 giugno 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la serie tv Radici. Chicken George, dopo oltre 20 anni di guerra in Inghilterra, è un uomo libero e torna alla sua fattoria d’origine. Qui spera di trovare la sua famiglia, ma scopre che intanto è stata venduta in North Carolina.

Su Canale 5 vedremo quiz Avanti un altro, A italian crime story. Su Italia 1 andrà in onda il programma, trasmesso alla vigilia del campionato di calcio del mondo, Mondiali Mediaset Tiki Taka Russia. La7 trasmetterà il programma Atlantide, storie di uomini e di mondi.