Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo. Stasera vedremo gli episodi La colpa e Colpi proibiti. Il maresciallo Cecchini cerca di far fidanzare il Capitano Tommasi con Marisa, la maestra di Martina, ma il ritorno di Lia a Spoleto fa saltare il suo piano. Tomas non riesce a dichiararsi a Laura, che nel frattempo incontra in università un giovane professore che inizia a corteggiarla. Rai 2 va in onda la serie tv MacGyver con gli episodi Salvate il tenente Diaz, Artemis e Fate il vostro gioco.

Su Rai 3 vedremo il film Il segreto dei suoi occhi. Un affiatato team di investigatori dell’FBI, composto da Ray, Jess e Claire sono degli investigatori dell’FBI. Un giorno la figlia di Jess viene uccisa, ed il sospettato, Marzin, viene arrestato per essere poi liberato, perché ritenuto importante informatore e per via dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione. Tredici anni più tardi Ray sembra aver trovato delle prove.

La guida tv di questa sera, giovedì 14 giugno 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Canale 5 verrà trasmesso il varietà condotto da Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne Vuoi scommettere? In ogni puntata, sette concorrenti si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile.

Su Rete 4 vedremo il film Le Viol – cronaca di uno stupro. Si racconta della storia di due giovani donne belghe violentate da tre uomini a Marsiglia.

Su Italia 1 vedremo il film The divergent series – Allegiant. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il film Una strana coppia di suoceri.