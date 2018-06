Una vita, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di venerdì 15, lunedì 18 e martedì 19 giugno 2018. – «L’accusa di Simon» – Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – Simon accusa Susana di avergli rubato la scatola di ricordi, ma la donna nega tutto. Simon, non crede a sua madre e la ripudia. Il maggiordomo esce di casa e incontra Elvira, che gli confessa che, sebbene il loro sia un amore impossibile, lei sarebbe pronta ad abbandonarsi e si concede al maggiordomo.

Una vita, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di venerdì 15, lunedì 18 e martedì 19 giugno 2018. – «Il mistero di Leonor e Pablo».

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – Liberto confida a un gruppo di amici e parenti che è convinto che Leonor e Pablo non siano mai arrivati a destinazione e che siano morti in viaggio. Mauro promette a Cayetana che la porterà alla rovina: la donna si incontra con Ursula ed è sempre più decisa ad eliminare l’investigatore una volta per tutte.

Una vita, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di venerdì 15, lunedì 18 e martedì 19 giugno 2018. – «Mauro sotto un treno?».

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – Mauro e Teresa si dicono addio. Cayetana ed Ursula mettono a punto il piano per uccidere il commissario. San Emeterio, nelle grinfie degli uomini della complice di Cayetana, viene legato ai binari della stazione. Mauro sembra essere investito da un treno in corsa. Rosina e Liberto, preoccupati per Leonor e suo marito, decidono di imbarcarsi per il Marocco. Ma Pablo ritorna da solo a Calle Acacias: della moglie ha perso ogni traccia!