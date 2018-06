Detto Fatto torna oggi, venerdì 15 giugno 2018, per l’ultima puntata della stagione. La trasmissione tornerà su Rai 2 a settembre, ma senza Caterina Balivo. Ad annunciarlo su Facebook è la stessa conduttrice che, dopo tanti ann al timone della trasmissione, andrà su Rai 1 per condurre un nuovo programma.

Ecco il lungo post di Caterina Balivo: “Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per vedere come sarebbe andata… Oggi sono fiera di aver contribuito, con tutta me stessa e con tanti sacrifici, alla nascita di un brand forte per la rete che proseguirà in ottime mani e che resterà nel mio cuore per sempre (è stata una decisone più difficile di quanto io stessa pensassi). Per me è giunto il tempo di tornare a casa dalla mia amata famiglia che tanto mi è mancata in questi otto anni trascorsi in una città frenetica e sorprendente come Milano. Ed è tempo di tornare su Rai1, dove firmai il mio primo contratto nell’ottobre del 1999… Già mi mancano la super squadra di Endemol Shine e della Rai di Mecenate, voi da casa che mi avete sostenuta in questa non facile avventura, rendendola un successo. Da settembre avrò sempre bisogno di voi per creare una nuova famiglia televisiva e divertirci insieme, come ai vecchi tempi. Quindi non ci perderemo di vista, ma ci vedremo ancora su Rai1!”

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 15 giugno 2018.

L’ultima puntata della stagione di venerdì 15 inizia con Gianni Molaro che trasforma l’abito da sposa della nonna della sua ospite, rendendolo attuale e adatto alla ragazza, prossima al matrimonio. Il make up artist delle star Simone Belli svela ancora una volta tutti i segreti di bellezza delle dive e realizzerà un trucco per mettere in risalto gli occhi. Simon & The Stars svelerà cosa riservano le stelle per l’estate 2018.

Martina Rodini, naturopata ed esperta di cosmesi naturale, preparerà due rimedi per le smagliature: un olio e un latte per il corpo. Sarà protagonista poi di un’ecografia 3D, che mostrerà in anteprima il suo bambino che nascerà a settembre. Infine, arriverà in studio la giornalista e direttrice di magazine femminili Annalisa Monfreda che presenterà il suo ultimo libro, nato da un viaggio on the road in compagnia delle sue due figlie di 10 e 7 anni. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.