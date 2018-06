Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata del programma condotto da Amadeus Ora o mai più. Amadeus riporta alla ribalta alcuni cantanti, facendoli esibire su Rai 1 in quattro serate.

Si tratta di quei cantanti che hanno lanciato delle canzoni di grande successo ma poi sono stati trascurati dal mercato. Dopo il ritiro di Donatella Milani, la possibilità di riportarsi alla ribalta è dato a Francesca Alotta, che sarà seguita da Fausto Leali.

Patty Pravo è la tutor di Massimo Di Cataldo, mentre Red Canzian segue Marco Armani. A Loredana Berté è stata affidata la rivincita di Alessandro Canino, a Marcella Bella quella di Stefano Sani, mentre Marco Masini si occupa di Lisa. A Orietta Berti il compito di portare alla vittoria Valeria Rossi e infine Michele Zarrillo è a lavoro con I Jalisse.

Su Rai 2 andrà in onda il film The gunman. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia , che torna in prima serata con otto nuove puntate per riflettere sui grandi temi del Novecento. Oggi si parla dell’architettura fascista.

Guida tv di questa sera venerdì 15 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 15 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la partita dei mondiali di calcio 2018 Portogallo – Spagna.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Quarto grado – Le storie. Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda la serie tv Lethal Weapon, con gli episodi Leo si sposa, La ragazza di Jesse e Legami di famiglia. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda Live.