Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmessa la terza serata dello spettacolo Cavalli di battaglia. Gigi Proietti è accompagnato in ognuna delle 3 puntate da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio.

Su Rai 2 andrà in onda il film Non toccate la mia vita. Rebecca e Brian Lassiter sono una giovane coppia che si trasferisce in un quartiere residenziale di Los Angeles, ma presto fatti strani e inquietanti cominciano ad accadere nella nuova casa e la loro vita si trasforma in un incubo.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata è dedicata alle corti più importanti del Rinascimento: quelle di Mantova e di Ferrara.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 16 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 16 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Adriano Celentano Serafino. Serafino è pastore del gregge dell’avido zio Agenore. Amante della cugina Lidia (Ottavia Piccolo), si innamora anche di Asmara, una prostituta, madre di quattro bambini. Un giorno zio Agenore lo scopre in flagrante con la figlia Lidia, lo obbliga ad accettare le nozze.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Le verità nascoste. Su Italia 1 andrà in onda la partita dei mondiali di calcio 2018 Croazia – Nigeria. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi L’Angelo distruttore e Fantasmi a Monk Burton.